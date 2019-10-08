Во Львове нетрезвая белоруска ездила против движения

По данным СМИ, происшествие имело место 6 октября.

"Женщина сообщила, что ее так повел навигатор, сама она не местная, а приехала из Беларуси. Во время общения, патрульные увидели у водителя признаки алкогольного опьянения. Проверка на приборе Drager показала результат 0.44 промилле, что в 2 раза превышает допустимую норму. Женщина подтвердила, что пила вино. На нее составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и сразу передали в суд, поскольку женщина гражданка другого государства и находится временно в Украине", - говорится в сообщении.

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Впоследствии, экипаж патрульных, который составлял протокол, увидел, что водитель пришла в управление патрульной полиции с решением суда, в котором было указано, что судья Галицкого суда Львова считает данное нарушение малозначительным и ограничивается устным замечанием, а управление патрульной полиции должно вернуть ей удостоверение водителя.