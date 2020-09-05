У Львові начальника залізничної станції затримали під час отримання хабара

“4 вересня правоохоронці затримали зловмисника під час одержання неправомірної вигоди у сумі 10 тис грн від суб’єкта господарювання, які він вимагав за надання залізничних вагонів та тепловозів для відвантаження металобрухту зі станції”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Окрім того, посадовець був затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, на хабарі затримано начальника обласного управління лісового та мисливського господарства.