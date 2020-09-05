Во Львове начальника железнодорожной станции задержали при получении взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Начальника железнодорожной станции во Львове регионального филиала “Львовская железная дорога” задержали во время получения 10 тыс грн взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"4 сентября правоохранители задержали злоумышленника во время получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс грн от предприятия, которые он требовал за предоставление железнодорожных вагонов и тепловозов для отгрузки металлолома со станции", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Кроме того, чиновник был задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, на взятки задержан начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства.