Во Львове начальника железнодорожной станции задержали при получении взятки

"4 сентября правоохранители задержали злоумышленника во время получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс грн от предприятия, которые он требовал за предоставление железнодорожных вагонов и тепловозов для отгрузки металлолома со станции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Кроме того, чиновник был задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, на взятки задержан начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства.