У Львові на залізниці згорів пасажирський вагон
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 травня. УНН. У Львові вчора о 18:59 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Рудненська. Пожежа виникла на території пасажирсько-вагонного депо “Львів ПАТ Укрзалізниця” в одному з вагонів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
До місця виклику негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи м.Львова. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику весь вагон уже був охоплений полум’ям.
“О 19:36 пожежу вдалось локалізувати, та о 20:02 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено вагон. Завдяки оперативним діям вогнеборців, вдалось запобігти поширенню вогню та врятувати від знищення 7 поруч розташованих вагонів”, — йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 4 одиниці спецтехніки від ДСНС. Та пожежний поїзд від ПАТ “Укрзалізниця”
Причина виникнення займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, у понеділок, 1 травня, о 23:10 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві з виготовлення поліетиленових виробів в с.Ружичанка Хмельницького району.