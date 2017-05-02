Во Львове на железной дороге сгорел пассажирский вагон
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Во Львове вчера в 18:59 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на улице Рудненская. Пожар возник на территории пассажирско-вагонного депо “Львов ПАО Укрзализныця” в одном из вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
К месту вызова немедленно направили пожарно-спасательные подразделения Львова. На момент прибытия пожарных к месту вызова весь вагон уже был охвачен пламенем.
“В 19:36 пожар удалось локализовать и в 20:02 полностью ликвидировать. В результате пожара огнем уничтожен вагон. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня и спасти от уничтожения 7 рядом расположенных вагонов”, — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекли 21 спасателя и 4 единицы спецтехники от ГСЧС. И пожарный поезд от ПАО “Укрзализныця”
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в понедельник, 1 мая, в 23:10 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на предприятии по изготовлению полиэтиленовых изделий в с.Ружичанка Хмельницкого района.