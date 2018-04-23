У Львові на хабарі впіймали двох патрульних поліцейських
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Львові, співробітники Управління СБ України у Львівській області викрили на хабарництві двох інспекторів управління патрульної поліції Львова. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що лейтенанти поліції вимагали з місцевого мешканця 300 доларів США за непритягнення до адміністративної відповідальності за керування авто у нетверезому стані. Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Операція з викриття „перевертнів у погонах“ проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури”, — повідомили в СБУ.
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Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.