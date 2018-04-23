Во Львове на взятке поймали двух патрульных полицейских
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Во Львове сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области разоблачили во взяточничестве двух инспекторов управления патрульной полиции Львова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.
"Правоохранители установили, что лейтенанты полиции требовали с местного жителя 300 долларов за непривлечение к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Операция по разоблачению "оборотней в погонах" проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры", - сообщили в СБУ.
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Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.