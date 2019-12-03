У Львові "мінували" поліцейський відділок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Львові за неправдиве повідомлення про замінування поліцейського відділку затримали чоловіка 1986 року народження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Так, 2 грудня, близько 23:30, надійшло повідомлення про замінування Личаківського відділу поліції Львова.
На місці можливого замінування працювали сили та засоби ЦЗ.
О 00:20 3 грудня обстеження прилеглої території та приміщень відділення поліції було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Евакуація не проводилась.
За надання неправдивого повідомлення було затримано жителя Львова 1986 року народження.
Нагадаємо, кіберполіція затримала "мінерів" навчальних закладів у декількох містах України.