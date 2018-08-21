У Львові Mazda збила 7-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Львові поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій постраждав 7-річний хлопчик. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 21 серпня, близько 14.30 на вулиці Петлюри. Про це повідомляє УНН з посиланням на Гал-інфо.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mazda, 64-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 7-річного мешканця Львова.
Дитину доставили у лікарню, діагноз наразі уточнюється.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, вночі 19 серпня на автодорозі М-05 "Київ-Одеса" сталася дорожньо-транспортна аварія за участі патрульного автомобіля.