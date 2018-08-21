Во Львове Mazda сбила 7-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 августа, около 14.30 на улице Петлюры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гал-инфо.
Как установили полицейские, водитель автомобиля Mazda, 64-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 7-летнего жителя Львова.
Ребенка доставили в больницу, диагноз уточняется.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ночью 19 августа на автодороге М-05 "Киев-Одесса" произошло дорожно-транспортное проишествие с участием патрульного автомобиля.