Во Львове Mazda сбила 7-летнего ребенка

КИЕВ. 21 августа. УНН. Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 августа, около 14.30 на улице Петлюры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гал-инфо.