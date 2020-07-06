У Львові лікарні, які приймають пацієнтів з COVID-19, заповнені на 30%

"Що мене заспокоює, що медична система міста справляється: у нас по Львову завантаженість ліжок — до 30%, по області - загалом 40%. Ми не зможемо побороти коронавірус в одному місті чи області. У світі йде ріст, і навіть ті країни, які послабили карантин, вертаються до посилення карантину. Ми не можемо собі цього дозволити, бо ці країни, посилюючи карантин, бізнесу дають кошти, а у нас таких можливостей нема, нам треба навчитись жити за шведською моделлю, коли і бізнес має працювати, і маска має бути постійно, бо маска у 18 разів захищає, ніж коли її нема", - розповів Садовий.

Також мер вважає, що поки нема вакцини від цієї інфекції, говорити про пік хвороби чи якісь хвилі - не доречно.

Нагадаємо, на Львівщині частково послабили карантин.