У Львові легковик злетів з мосту
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. На проспекті Червоної Калини у Львові автомобіль злетів з дороги за межі мосту. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, передає УНН.
"Аварія сталася о 14:40. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водій легковика був тверезий. Обставини інциденту встановлюються", - проінформували у патрульній поліції.
Зазначено, що причина аварїі - перевищення швидкості.
Нагадаємо, вантажівка з зерном з'їхала з мосту в річку у Хмельницькій області. Внаслідок ДТП водій автомобіля отримав тілесні ушкодження.
Як повідомляв УНН, у Львівській області автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся. У результаті аварії травми отримали четверо іноземців.