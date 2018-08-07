Во Львове легковушка слетела с моста
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 августа. УНН. На проспекте Красной Калины во Львове автомобиль слетел с дороги за пределы моста. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.
"Авария произошла в 14:40. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель легковушки был трезв. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - проинформировали в патрульной полиции.
Указано, что причина аварии - превышение скорости.
Напомним, грузовик с зерном съехал с моста в реку в Хмельницкой области. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения.
Как сообщал УНН, во Львовской области автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся. В результате аварии травмы получили четверо иностранцев.