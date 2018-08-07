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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 28581 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 91246 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120889 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128648 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167504 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152753 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140606 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130391 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118317 просмотра

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Во Львове легковушка слетела с моста

Во Львове легковушка слетела с моста

Киев  •  УНН

 • 10113 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 августа. УНН. На проспекте Красной Калины во Львове автомобиль слетел с дороги за пределы моста. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

"Авария произошла в 14:40. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель легковушки был трезв. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - проинформировали в патрульной полиции.

Указано, что причина аварии - превышение скорости.

Напомним, грузовик с зерном съехал с моста в реку в Хмельницкой области. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения.

Как сообщал УНН, во Львовской области автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся. В результате аварии травмы получили четверо иностранцев.

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