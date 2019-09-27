У Львові хлопчик впав із недобудови
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Львові хлопчик впав з висоти шостого поверху недобудованого будинку та від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Так, сьогодні близько 18:50 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Тракт Глинянський з недобудови впав хлопчик.
"Як попередньо встановили правоохоронці, дитина впала з висоти шостого поверху недобудованого будинку, де впродовж кількох років не проводяться ніякі роботи. Незважаючи на зусилля лікарів швидкої медичної допомоги, від отриманих травм, хлопчик помер дорогою до лікарні",- повідомили у поліції.
Наразі поліцейські проводять невідкладні слідчі дії, встановлюється особа дитини та обставини загибелі. Також вирішується питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, у Запоріжжі дитина випала з вікна багатоповерхівки та померла.