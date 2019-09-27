Во Львове мальчик упал с недостройки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 сентября. УНН. Во Львове мальчик упал с высоты шестого этажа недостроенного дома и от полученных травм скончался по дороге в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Так, сегодня около 18:50 в полицию поступило сообщение, что на улице Тракт Глинянский с недостройки упал мальчик.
"Как предварительно установили правоохранители, ребенок упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где на протяжении нескольких лет не проводятся никакие работы. Несмотря на усилия врачей скорой медицинской помощи, от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу", - сообщили в полиции.
Сейчас полицейские проводят неотложные следственные действия, устанавливается личность ребенка и обстоятельства гибели. Также решается вопрос правовой квалификации события.
Напомним, в Запорожье ребенок выпал из окна многоэтажки и умерл.