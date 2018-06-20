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У Львові інженерні споруди розмалювали графіті

У Львові інженерні споруди розмалювали графіті

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У рамках фестивалю графіті “Алярм” у Львові українські та польські художники розмалювали кілька інженерних споруд на Сихові. Зокрема, перетворили стіни спального району на мистецькі об’єкти на таких вулицях як, вул. Драгана, 10, пр. Червоної Калини, 68а та вул. Хоткевича, 14, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

“У рамках міжнародного фестивалю графіті, на кількох інженерних спорудах Сихова, зокрема на котельнях, було створено великі мистецькі роботи. Власне, щорічний фестиваль вуличного мистецтва „Алярм“, цього року зібрав понад 80 художників з України та Польщі, протягом двох днів вони розмальовували стіни у стилі графіті. Кожен художник проявив себе в своєму улюбленому стилі”, — розповів один із координаторів проекту Віктор Петров.

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Нагадаємо, місце проведення фестивалю обрано згідно з Концепцією розподілу туристичного навантаження на громадський простір Львова. Малюнки на стінах будівель стануть частиною майбутнього туристичного графіті-маршруту Львова.

Довідка. Алярм (Alarm) — це найбільший графіті-фестиваль України, який відбувається щорічно з 2015-го року у великих містах України. Графіті-сцена України досить велика, тому географія фестивалю постійно розширюється і виконує завдання розвитку та підтримки локальних графіті-сцен. Фестиваль вдихнув нове життя у таке явище сучасного мистецтва, як класичне графіті та спрейарт. Передумови створення подібного фестивалю виникли у попередні роки внаслідок невеликих локальних подій, не зв’язаних між собою, а також, перейняття європейського досвіду проведення схожих подій. 

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