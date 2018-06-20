Во Львове инженерные сооружения разрисовали граффити

"В рамках международного фестиваля граффити, на нескольких инженерных сооружениях Сыхова, в частности на котельных, были созданы крупные художественные работы. Собственно, ежегодный фестиваль уличного искусства "Алярм", в этом году собрал более 80 художников из Украины и Польши, в течение двух дней они разрисовывали стены в стиле граффити. Каждый художник проявил себя в своем любимом стиле", - рассказал один из координаторов проекта Виктор Петров.

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Напомним, место проведения фестиваля выбрано согласно Концепции распределения туристической нагрузки на общественное пространство Львова. Рисунки на стенах зданий станут частью будущего туристического граффити-маршрута во Львове.

Справка. Алярм (Alarm) - это самый большой граффити-фестиваль Украины, который проходит ежегодно с 2015 года в крупных городах Украины. Граффити-сцена Украины достаточно велика, поэтому география фестиваля постоянно расширяется и выполняет задачи развития и поддержки локальных граффити-сцен. Фестиваль вдохнул новую жизнь в такое явление современного искусства, как классическое граффити и спрейарт. Предпосылки создания подобного фестиваля возникли в предыдущие годы вследствие небольших локальных событий, не связанных между собой, а также перенятия европейского опыта проведения подобных событий.