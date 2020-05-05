У Львові госпіталізували п’ятьох медиків з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 травня. УНН. П’ятеро медиків Львівської обласної клінічної лікарні госпіталізували в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус. Про це УНН повідомили у Львівській обласній клінічній лікарні.
Як повідомили у лікарні, при поступленні до відділення одному з пацієнтів був проведений швидкий тест, який був негативний.
"Було проведене оперативне втручання і лікування в палаті інтенсивноі терапії. Згодом було підтверджено позитивний результат за допомогою ПЛР.
Отримали і позитивний результат ПЛР дослідження на COVID19 у одного з лікарів. Решта медперсоналу, які теж були у контакті з хворим очікують результатів ПЛР. У відділенні кардіохірургії та інтенсивної терапії N2 запроваджений вахтовий метод надання допомоги. Лікарня приймає пацієнтів в ургентному порядку", - зазначили у медзакладі.
Станом на сьогодні, 5 медиків обласної клінічної лікарні госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 летальні.