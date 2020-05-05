Во Львове госпитализировали пятерых медиков с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 мая. УНН. Пятеро медиков Львовской областной клинической больницы госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Об этом УНН сообщили в областной клинической больнице.
Как сообщили в больнице, при поступлении в отделение одному из пациентов был проведен быстрый тест, который был отрицательным.
"Было проведено оперативное вмешательство и лечение в палате интенсивнои терапии. Впоследствии было подтверждено положительный результат с помощью ПЦР.
Получили и положительный результат ПЦР исследования на COVID19 у одного из врачей. Остальной медперсонал, который тоже был в контакте с больным ожидает результатов ПЦР. В отделении кардиохирургии и интенсивной терапии N2 введен вахтовый метод оказания помощи. Больница принимает пациентов в ургентном порядке", - отметили в медучреждении.
По состоянию на сегодня, 5 медиков областной клинической больницы госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 5 мая зафиксировано 12697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 летальных.