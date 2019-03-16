У Львові двоє дітей отруїлися чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Львові цієї ночі у будинку по вулиці Полуботка двоє дітей отруїлось чадних газом. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
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"Сьогодні, 16 березня, о 3:05 у Львові, по вулиці Полуботка, отруїлися, ймовірно, чадним газом двоє дітей (обидва 2006 року народження), які у важкому стані госпіталізовані до МДКЛ",- повідомили у департаменті.
Нагадаємо, 11 березня у Львівській області троє людей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом, двоє з них діти.