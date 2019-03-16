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Во Львове двое детей отравились угарным газом

Киев • УНН

 • 8919 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львове ночью в доме по улице Полуботка двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

Во Львове двое детей отравились угарным газом

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"Сегодня, 16 марта, в 3:05 во Львове, по улице Полуботка, отравились, вероятно, угарным газом двое детей (оба 2006 года рождения), которые в тяжелом состоянии госпитализированы в ГДКБ", - сообщили в департаменте.

Напомним, 11 марта во Львовской области три человека попали в больницу из-за отравления угарным газом, двое из них дети.

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