Во Львове двое детей отравились угарным газом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львове ночью в доме по улице Полуботка двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине 3 человека погибли в результате отравления угарным газом
"Сегодня, 16 марта, в 3:05 во Львове, по улице Полуботка, отравились, вероятно, угарным газом двое детей (оба 2006 года рождения), которые в тяжелом состоянии госпитализированы в ГДКБ", - сообщили в департаменте.
Напомним, 11 марта во Львовской области три человека попали в больницу из-за отравления угарным газом, двое из них дети.