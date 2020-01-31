У Львові двох людей ізолювали в інфекційну лікарню після повернення з Китаю
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 січня. УНН. У Львові двох чоловіків, які повернулись з Китаю з распіраторними симтомами ізолювали до інфекційної клініки. Про це на брифінгу повідомив виконувач обов’язків департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько, передає кореспондент УНН.
“Стан обох пацієнтів задовільний, у них легкі катаральні симптоми. Обоє львів’ян перебувають у спеціальному боксі в інфекційній лікарні. У них відібрали спеціальні аналізи. Результати будуть наступного тижня. До того часу вони перебуватимуть у боксі”, — повідомив Андрій Васько.
Чоловікам також провели експрес-тести на грип, вони — негативні.
Варто нагадати, що в Олександрівській клінічній лікарні Києва розповіли, що, у випадку появи пацієнтів з підозрою на коронавірус, їх протестують на всі віруси респіраторної групи, і якщо підозра залишиться — передадуть матеріал для дослідження в референс-лабораторію Центру громадського здоров’я. Хворих планують лікувати в Олександрівській лікарні за допомогою симптоматичного лікування вірусних пневмоній.