Во Львове двух людей изолировали в инфекционную больницу после возвращения из Китая
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Во Львове двое мужчин, которые вернулись из Китая с респираторными симптомами изолировали в инфекционную клинику. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько, передает корреспондент УНН.
“Состояние обоих пациентов удовлетворительное, у них легкие катаральные симптомы. Оба львовяне находятся в специальном боксе в инфекционной больнице. У них отобрали специальные анализы. Результаты будут на следующей неделе. К тому времени они будут находиться в боксе”, — сообщил Андрей Васько.
Мужчинам также провели экспресс-тесты на грипп, они — отрицательные.
Стоит напомнить, что в Александровской клинической больнице Киева рассказали, что, в случае появления пациентов с подозрением на коронавирус, их протестируют на все вирусы респираторной группы, и если подозрение остается — передадут материал для исследования в референс-лабораторию Центра общественного здоровья. Больных планируют лечить в Александровской больнице с помощью симптоматического лечения вирусных пневмоний.