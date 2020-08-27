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У Львові через спалах COVID-19 тимчасово призупинили роботу дитсадка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Львівський дитячий садок №135 від завтра буде закритим на 2 тижні через підтвердження COVID-19 в одного з працівників закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

У Львові через спалах COVID-19 тимчасово призупинили роботу дитсадка

“В одного з працівників закладу дошкільної освіти № 135 підтвердився COVID-19. Відтак сьогодні завідувач навчального закладу надала клопотання до відділу освіти щодо призупинення діяльності цього садочку на 2 тижні”, — сказала начальниця відділу освіти Галицького і Франківського районів Львова Леся Васюта.

Вказано, що всі працівники та вихованці цього закладу дошкільної освіти мають впродовж 2 тижнів перебувати на самоізоляції.

“Львівський дитячий садок № 135 від завтра буде закритим на 2 тижні”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксовано спалах COVID-19 на трьох великих підприємствах.

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