У Львові через спалах COVID-19 тимчасово призупинили роботу дитсадка

“В одного з працівників закладу дошкільної освіти № 135 підтвердився COVID-19. Відтак сьогодні завідувач навчального закладу надала клопотання до відділу освіти щодо призупинення діяльності цього садочку на 2 тижні”, — сказала начальниця відділу освіти Галицького і Франківського районів Львова Леся Васюта.

Вказано, що всі працівники та вихованці цього закладу дошкільної освіти мають впродовж 2 тижнів перебувати на самоізоляції.

“Львівський дитячий садок № 135 від завтра буде закритим на 2 тижні”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксовано спалах COVID-19 на трьох великих підприємствах.