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Во Львове из-за вспышки COVID-19 временно приостановили работу детского сада

Киев • УНН

 • 13917 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Львовский детский сад №135 завтра будет закрыт на 2 недели из-за подтверждения COVID-19 у одного из работников заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Во Львове из-за вспышки COVID-19 временно приостановили работу детского сада

"У одного из работников заведения дошкольного образования № 135 подтвердился COVID-19. Поэтому сегодня заведующий учебного заведения предоставила ходатайство в отдел образования о приостановлении деятельности этого садика на 2 недели", - сказала начальница отдела образования Галицкого и Франковского районов Львова Леся Васюта.

Указано, что все работники и воспитанники этого учреждения дошкольного образования должны втечение 2 недель находиться на самоизоляции.

"Львовский детский сад № 135 завтра будет закрыт на 2 недели", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве зафиксирована вспышка COVID-19 на трех крупных предприятиях.

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