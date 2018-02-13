У Львові через ГРВІ призупинили навчання ще у десяти школах
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Від завтра, 14 лютого, і до п’ятниці, 16 лютого, призупинять навчання у 10 навчальних закладах міста Львова. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
Львівська міськрада інформує, що загалом у 25 школах учні не відвідуватимуть навчання: у школі № 18, 47, 84, 27, 29, 9, 3, 4, 17, 67, 78, 63, 6, 13, 70, 71, “Джерельце”, НВК “Дзвіночок”, НВК “Школа-гімназія “Сихівська”, ЛНВК ім. В. Стуса, НВК “Дивовсвіт”, у Львівській лінгвістичній гімназії, НВК “Провесінь”, НВК “Провесінь” та у Авторській школі “Тривіта”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові вісім шкіл залишаються на карантині через грип
Нагадаємо, у середу, 14 лютого, виходить на навчання школа східних мов та бойових мистецтв “Будокан” № 35, а в четвер, 15 лютого, виходять на навчання СЗШ “Лідер”, Класична гімназія, школа № 1, СЗШ № 93, СЗШ № 52 та “Школа радості”. Керівництво школи, де показник відсутності дітей сягає понад 30%, повинно звернутися в управління освіти Львівської міської ради з відповідним листом, після чого навчання може бути призупинено. Такі заходи вживають, аби розірвати ланцюг захворюваності.