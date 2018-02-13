Во Львове из-за ОРВИ приостановили обучение еще в десяти школах

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 86290 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100018 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100441 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113329 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102321 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105399 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112318 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117179 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122985 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134627 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове из-за ОРВИ приостановили обучение еще в десяти школах

Во Львове из-за ОРВИ приостановили обучение еще в десяти школах

Киев  •  УНН

 • 7615 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. С завтрашнего дня, 14 февраля, и до пятницы, 16 февраля, приостановят обучение в 10 учебных заведениях города Львова. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Львовский горсовет информирует, что всего в 25 школах ученики не будут посещать обучения: в школе № 18, 47, 84, 27, 29, 9, 3, 4, 17, 67, 78, 63, 6, 13, 70, 71, "Джерельце", НПК "Дзвіночок", НПК "Школа-гимназия "Сихівська, ЛНВК им. В. Стуса, НПК "Дивовсвіт", во Львовской лингвистической гимназии, НПК "Провесінь", НПК "Провесінь" и в Авторской школе "Тривіта".

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Напомним, в среду, 14 февраля, выходит на обучение школа восточных языков и боевых искусств "Будокан" № 35, а в четверг, 15 февраля, выходят на обучение СОШ "Лідер", Классическая гимназия, школа № 1, СОШ № 93, СОШ № 52 и "Школа радості". Руководство школы, где показатель отсутствия детей составляет более 30%, должно обратиться в управление образования Львовского городского совета с соответствующим письмом, после чего обучения может быть приостановлено. Такие меры принимаются, чтобы разорвать цепь заболеваемости.

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