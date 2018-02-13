Во Львове из-за ОРВИ приостановили обучение еще в десяти школах
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. С завтрашнего дня, 14 февраля, и до пятницы, 16 февраля, приостановят обучение в 10 учебных заведениях города Львова. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
Львовский горсовет информирует, что всего в 25 школах ученики не будут посещать обучения: в школе № 18, 47, 84, 27, 29, 9, 3, 4, 17, 67, 78, 63, 6, 13, 70, 71, "Джерельце", НПК "Дзвіночок", НПК "Школа-гимназия "Сихівська, ЛНВК им. В. Стуса, НПК "Дивовсвіт", во Львовской лингвистической гимназии, НПК "Провесінь", НПК "Провесінь" и в Авторской школе "Тривіта".
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Напомним, в среду, 14 февраля, выходит на обучение школа восточных языков и боевых искусств "Будокан" № 35, а в четверг, 15 февраля, выходят на обучение СОШ "Лідер", Классическая гимназия, школа № 1, СОШ № 93, СОШ № 52 и "Школа радості". Руководство школы, где показатель отсутствия детей составляет более 30%, должно обратиться в управление образования Львовского городского совета с соответствующим письмом, после чего обучения может быть приостановлено. Такие меры принимаются, чтобы разорвать цепь заболеваемости.