У Львові біля Нацбанку перекрили вулицю через "підозрілий" пакет з насінням

"На місце інциденту виїхали всі відповідні служби, вибухотехніки, кінологи. Перевіряли підозрілий пакет", - розповіли у прес-службі Нацполіції.

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У патрульній поліції також повідомили, що вулиця Коперника біля Нацбанку перекрита. З прилеглих будинків евакуювали людей.

Кореспонденту УНН стало відомо, що в пакеті знайшли гарбузове насіння.