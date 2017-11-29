У Львові біля Нацбанку перекрили вулицю через "підозрілий" пакет з насінням
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Львові біля будівлі Національного банку перекрили вулицю та евакуювали людей через "підозрілий" пакет з гарбузовим насінням. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"На місце інциденту виїхали всі відповідні служби, вибухотехніки, кінологи. Перевіряли підозрілий пакет", - розповіли у прес-службі Нацполіції.
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У патрульній поліції також повідомили, що вулиця Коперника біля Нацбанку перекрита. З прилеглих будинків евакуювали людей.
Кореспонденту УНН стало відомо, що в пакеті знайшли гарбузове насіння.