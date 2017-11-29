Во Львове возле Нацбанка перекрыли улицу из-за "подозрительного" пакета с семечками

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81146 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 72962 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 79920 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 86910 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119647 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115509 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145238 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107395 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108824 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Во Львове возле Нацбанка перекрыли улицу из-за "подозрительного" пакета с семечками

Во Львове возле Нацбанка перекрыли улицу из-за "подозрительного" пакета с семечками

Киев  •  УНН

 • 10197 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львове возле здания Национального банка перекрыли улицу и эвакуировали людей из-за "подозрительного" пакета с тыквенными семечками. Об этом сообщает корреспондент УНН.

"На место инцидента выехали все соответствующие службы, взрывотехники, кинологи. Проверяли подозрительный пакет", - рассказали в пресс-службе Нацполиции.

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В патрульной полиции также сообщили, что улица Коперника возле Нацбанка перекрыта. Из близлежащих домов эвакуировали людей.

Корреспонденту УНН стало известно, что в пакете нашли тыквенные семечки.

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