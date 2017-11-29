Во Львове возле Нацбанка перекрыли улицу из-за "подозрительного" пакета с семечками
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львове возле здания Национального банка перекрыли улицу и эвакуировали людей из-за "подозрительного" пакета с тыквенными семечками. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"На место инцидента выехали все соответствующие службы, взрывотехники, кинологи. Проверяли подозрительный пакет", - рассказали в пресс-службе Нацполиции.
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В патрульной полиции также сообщили, что улица Коперника возле Нацбанка перекрыта. Из близлежащих домов эвакуировали людей.
Корреспонденту УНН стало известно, что в пакете нашли тыквенные семечки.