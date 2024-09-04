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У Львові 45 поранених після нічної атаки рф, пошкоджено школи і храм - міськрада

У Львові 45 поранених після нічної атаки рф, пошкоджено школи і храм - міськрада

Київ • УНН

 • 31879 перегляди

Внаслідок російського обстрілу у Львові постраждало 45 осіб, серед них 7 дітей. Пошкоджено три школи, Центр творчості та храм ПЦУ. Характер травм - осколкові поранення та травми внутрішніх органів.

Внаслідок нічної атаки російських військ у Львові постраждало 45 осіб, серед них 7 дітей. Пошкоджено три школи, Центр творчості та храм ПЦУ, повідомили у Львівській міськраді у Telegram, пише УНН.

Зараз у лікарнях міста Львова уже госпіталізовано 45 поранених пацієнтів, серед них - 7 дітей, важких серед дітей немає

- повідомили у міськраді.

За даними мерії, у 6 операційних рятують життя критичних пацієнтів.

"Характер травм – вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також поранення внутрішніх органів, травми легень та судин", - ідеться у повідомленні.

За даними міськради, три школи та Центр творчості постраждалих через російські обстріли, про що повідомив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

"Внаслідок російського ранкового обстрілу також зазнав ушкоджень храм ПЦУ Святого Юрія Переможця у Львові", - вказали у мерії.

Нічна атака рф на Львів забрала життя вже 7 людей - мер04.09.24, 09:04 • 90701 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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