Во Львове 45 раненых после ночной атаки рф, повреждены школы и храм - горсовет
Киев • УНН
В результате российского обстрела во Львове пострадали 45 человек, среди них 7 детей. Повреждены три школы, Центр творчества и храм ПЦУ. Характер травм - осколочные ранения и травмы внутренних органов.
В результате ночной атаки российских войск во Львове пострадали 45 человек, среди них 7 детей. Повреждены три школы, Центр творчества и храм ПЦУ, сообщили во Львовском горсовете в Telegram, пишет УНН.
Сейчас в больницах города Львова уже госпитализированы 45 раненых пациентов, среди них - 7 детей, тяжелых среди детей нет
По данным мэрии, в 6 операционных спасают жизни критических пациентов.
"Характер травм - взрывные осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов", - говорится в сообщении.
По данным горсовета, три школы и Центр творчества пострадали из-за российских обстрелов, о чем сообщил руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк.
"В результате российского утреннего обстрела также получил повреждения храм ПЦУ Святого Юрия Победоносца во Львове", - указали в мэрии.
Ночная атаки рф на Львов унесла жизни уже 7 человек - мэр4 сентября 2024, 06:04 • 77459 просмотров