Во Львове 45 раненых после ночной атаки рф, повреждены школы и храм - горсовет

В результате ночной атаки российских войск во Львове пострадали 45 человек, среди них 7 детей. Повреждены три школы, Центр творчества и храм ПЦУ, сообщили во Львовском горсовете в Telegram, пишет УНН.

Сейчас в больницах города Львова уже госпитализированы 45 раненых пациентов, среди них - 7 детей, тяжелых среди детей нет - сообщили в горсовете.

По данным мэрии, в 6 операционных спасают жизни критических пациентов.

"Характер травм - взрывные осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, три школы и Центр творчества пострадали из-за российских обстрелов, о чем сообщил руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк.

"В результате российского утреннего обстрела также получил повреждения храм ПЦУ Святого Юрия Победоносца во Львове", - указали в мэрии.

Ночная атаки рф на Львов унесла жизни уже 7 человек - мэр