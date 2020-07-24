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19 березня, 18:42 • 66467 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 114302 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 106482 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 121608 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 127393 перегляди

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У Львові 2-річна дитина отруїлась чадним газом

У Львові 2-річна дитина отруїлась чадним газом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У Львові, по вул. Академіка Люльки, 5, отруїлись, імовірно, чадним газом, дві особи, одн з них - дворічна дитина, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

"23 липня о 15:45 у Львові, по вул. Академіка Люльки, 5, отруїлись, імовірно, чадним газом, дві особи, з них одна дитина 2018 року народження, яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню та Львівську обласну дитячу клінічну лікарню “Охматдит”, - йдеться у повідомленні.

Квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Аварійною бригадою ПрАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Львівщині чадним газом отруїлось двоє дітей.

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