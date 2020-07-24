У Львові 2-річна дитина отруїлась чадним газом

"23 липня о 15:45 у Львові, по вул. Академіка Люльки, 5, отруїлись, імовірно, чадним газом, дві особи, з них одна дитина 2018 року народження, яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню та Львівську обласну дитячу клінічну лікарню “Охматдит”, - йдеться у повідомленні.

Квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Аварійною бригадою ПрАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Львівщині чадним газом отруїлось двоє дітей.