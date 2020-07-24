Во Львове 2-летний ребенок отравился угарным газом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101842 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111111 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115985 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148831 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116038 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140550 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104015 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102803 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102280 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове 2-летний ребенок отравился угарным газом

Во Львове 2-летний ребенок отравился угарным газом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Во Львове по ул. Академика Люльки, 5, отравились, вероятно, угарным газом, два человека, одни из них - двухлетний ребенок, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

“23 июля в 15:45 во Львове по ул. Академика Люльки, 5, отравились, вероятно, угарным газом, два человека, из них один ребенок 2018 года рождения, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу и Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”, — говорится в сообщении.

Квартира оборудована ПГ-4 и газовой колонкой. Аварийной бригадой АО “Львовгаз” временно прекращена подача газа в квартиры.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области угарным газом отравились двое детей.

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