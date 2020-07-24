Во Львове 2-летний ребенок отравился угарным газом

“23 июля в 15:45 во Львове по ул. Академика Люльки, 5, отравились, вероятно, угарным газом, два человека, из них один ребенок 2018 года рождения, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу и Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”, — говорится в сообщении.

Квартира оборудована ПГ-4 и газовой колонкой. Аварийной бригадой АО “Львовгаз” временно прекращена подача газа в квартиры.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области угарным газом отравились двое детей.