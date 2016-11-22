У Львівській області обмежать продаж алкоголю

Згідно з рішенням, органам місцевого самоврядування рекомендують довести до відома суб’єктам підприємницької діяльності обмежити реалізацію пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на території Львівської області з 22:00 до 10:00.

Нагадаємо, у столиці з 12 жлвтня заборонено продавати алкоголь з 23:00 до 10:00.