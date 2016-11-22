Во Львовской области ограничат продажу алкоголя

Согласно решения, органам местного самоуправления рекомендуют довести до сведения субъектов предпринимательской деятельности об ограничении реализации пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков на территории Львовской области с 22:00 до 10:00.

Напомним, в столице с 12 октября запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 10:00.