Во Львовской области ограничат продажу алкоголя
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, 22 ноября, на заседании сессии Львовского областного совета приняли решение об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками, пивом (кроме безалкогольного) в торговых сетях Львовской области. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Согласно решения, органам местного самоуправления рекомендуют довести до сведения субъектов предпринимательской деятельности об ограничении реализации пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков на территории Львовской области с 22:00 до 10:00.
Напомним, в столице с 12 октября запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 10:00.