У Львівській області на пилорамі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Львівській області на території пилорами загинув чоловік. За фактом відкрито кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, у Дрогобицький відділ поліції 26 листопада близько 18.30 надійшло повідомлення про те, що на території пилорами, розташованої в одному з сіл району, загинув чоловік.
Попередньо встановлено, що загиблий отримав травми, несумісні з життям, розвантажуючи колоди.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили поліцейські, 34-річний мешканець одного з сіл району привіз на пилораму колоди аби розпиляти їх. Під час розвантаження одна з колод впала на нього, спричинивши тілесні ушкодження, від яких чоловік помер на місці події.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини події.
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