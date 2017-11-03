У Луцьку на хабарі піймали колишнього депутата обласної ради
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колишнього депутата Волинської обласної ради затримано на хабарі. Чоловік за 2 тисячі доларів пообіцяв допомогти з розміщенням МАФів, повідомляє управління захисту економіки у Волинській області, передає УНН.
Частину коштів затриманий мав передати службовим особам міської ради. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
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Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.