В Луцке на взятке поймали бывшего депутата областного совета
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший депутат Волынского областного совета задержан на взятке. Мужчина за 2 тыс. долларов пообещал помочь с размещением МАФов, сообщает управление по защите экономики в Волынской области, передает УНН.
Часть средств задержанный должен был передать должностным лицам городского совета. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
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Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.