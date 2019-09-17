У Луцьку легковик збив підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Луцьку легковик Opel Vectra наїхав на 14-річного місцевого жителя. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 16 вересня, близько 18 години.
За кермом автомобіля перебував 33-річний житель обласного центру.
Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 14-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в неврологію обласної дитячої клінічної лікарні.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Вінницькій області зіткнулись легковики “ВАЗ” та Daewoo, внаслідок чого на місці події загинуло троє людей, в тому числі 14-річний хлопчик.