У ДТП на Вінниччині загинули двоє дорослих та дитина

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Вінницькій області зіткнулись легковики “ВАЗ” та Daewoo, внаслідок чого на місці події загинуло троє людей, в тому числі, 14-річний хлопчик. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.