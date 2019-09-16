У ДТП на Вінниччині загинули двоє дорослих та дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Вінницькій області зіткнулись легковики “ВАЗ” та Daewoo, внаслідок чого на місці події загинуло троє людей, в тому числі, 14-річний хлопчик. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 вересня, близько 16:15, у селі Мазурівка Тульчинського району на вулиці Кучерявого.
За даними поліцейських, 19-річний водій автомобіля “ВАЗ 21063”, житель села Журавлівка, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем таксі Daewoo Gentra.
У результаті аварії на місці події загинули троє людей: 59-річний водій таксі та пасажири “ВАЗу” — 33-річна жінка та її 14-річний син.
Водій “ВАЗу” та пасажирка таксі у важкому стані з політравмами в стані травматичного шоку доставлені до реанімаційного відділення районної лікарні. Автомобілі поміщені на арештмайданчики.
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“Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі”, — повідомили у поліції.