В ДТП в Винницкой области погибли двое взрослых и ребенок

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65041 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112211 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104034 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110942 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119969 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148435 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148774 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140478 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188253 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116746 просмотра

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В ДТП в Винницкой области погибли двое взрослых и ребенок

В ДТП в Винницкой области погибли двое взрослых и ребенок

Киев  •  УНН

 • 14455 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Винницкой области столкнулись легковушки "ВАЗ" и Daewoo, в результате чего на месте происшествия погибли три человека, в том числе, 14-летний мальчик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 сентября, около 16:15, в селе Мазуровка Тульчинского района на улице Кучерявого.

По данным полицейских, 19-летний водитель автомобиля “ВАЗ 21063”, житель села Журавлевка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем такси Daewoo Gentra.

В результате аварии на месте происшествия погибли три человека: 59-летний водитель такси и пассажиры “ВАЗа” — 33-летняя женщина и ее 14-летний сын.

Водитель “ВАЗа” и пассажирка такси в тяжелом состоянии с политравмами в состоянии травматического шока доставлены в реанимационное отделение районной больницы. Автомобили помещены на штрафплощадки.

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“Полицией начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы”, — сообщили в полиции.

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