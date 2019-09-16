В ДТП в Винницкой области погибли двое взрослых и ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Винницкой области столкнулись легковушки "ВАЗ" и Daewoo, в результате чего на месте происшествия погибли три человека, в том числе, 14-летний мальчик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 сентября, около 16:15, в селе Мазуровка Тульчинского района на улице Кучерявого.
По данным полицейских, 19-летний водитель автомобиля “ВАЗ 21063”, житель села Журавлевка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем такси Daewoo Gentra.
В результате аварии на месте происшествия погибли три человека: 59-летний водитель такси и пассажиры “ВАЗа” — 33-летняя женщина и ее 14-летний сын.
Водитель “ВАЗа” и пассажирка такси в тяжелом состоянии с политравмами в состоянии травматического шока доставлены в реанимационное отделение районной больницы. Автомобили помещены на штрафплощадки.
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“Полицией начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы”, — сообщили в полиции.