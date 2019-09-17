В Луцке легковушка сбила подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Луцке легковушка Opel Vectra наехала на 14-летнего местного жителя. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие случилось 16 сентября, около 18 часов.
За рулем автомобиля находился 33-летний житель областного центра.
Предварительно полицейские установили, что водитель допустил наезд на 14-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Вследствие ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. Его госпитализировали в неврологию областной детской клинической больницы.
По факту ДТП сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Винницкой области столкнулись легковушки "ВАЗ" и Daewoo, в результате чего на месте происшествия погибли три человека, в том числе 14-летний мальчик.