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У Лук'янівському СІЗО на цьому тижні померло четверо ув'язнених - начмед

У Лук'янівському СІЗО на цьому тижні померло четверо ув'язнених - начмед

Київ • УНН

 • 12995 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На поточному тижні в Київському слідчому ізоляторі померло четверо ув'язнених. Про це журналістам повідомив начальник медичної частини Київського СІЗО Ігор Письменний, передає кореспондент УНН.

"Правда (що на цьому тижні в СІЗО було всього 4 смерті ув'язнених - ред.) дві "гострі" смерті, одна смерть в туберкульозній лікарні  в Гостомелі, там, де у нас є охорона відділення - це туберкульозний хворий... і ось це четверта (смерть укладеного в результаті отримання черепно-мозкової травми - ред.)", - сказав І.Письменний.

Він уточнив, що двоє ув'язнених померли від гострої серцевої недостатності.

"Бійок не було. Ці смерті не кримінальні", - уточнив І.Письменний.

Як повідомляв УНН, помер ув’язнений Лук’янівського СІЗО, якого побив ймовірно засуджений екс-боєць “Торнадо” Ілля Холод.

Українські Національні Новини

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