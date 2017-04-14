В Лукьяновском СИЗО на этой неделе умерло четверо заключенных - начмед

"Правда (что на этой неделе в СИЗО было всего 4 смерти заключенных - ред.) две "острые" смерти, одна смерть в туберкулезной больнице в Гостомеле, там, где у нас есть охрана отделения - это туберкулезный больной ... и вот это четвертая (смерть заключенного в результате получения черепно-мозговой травмы - ред.)", - сказал И.Письменний.

Он уточнил, что двое заключенных умерли от острой сердечной недостаточности.

"Драк не было. Эти смерти не криминальные", - уточнил И.Письменний.

Как сообщал УНН, умер заключенный Лукьяновского СИЗО, которого избил вероятно осужден экс-боец "Торнадо" Илья Холод .