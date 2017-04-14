В Лукьяновском СИЗО на этой неделе умерло четверо заключенных - начмед

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80101 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111815 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170130 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125165 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122134 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115389 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106240 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107387 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103834 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160617 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Лукьяновском СИЗО на этой неделе умерло четверо заключенных - начмед

В Лукьяновском СИЗО на этой неделе умерло четверо заключенных - начмед

Киев  •  УНН

 • 12991 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На текущей неделе в Киевском следственном изолятори умерло четверо заключенных. Об этом журналистам сообщил начальник медицинской части Киевского СИЗО Игорь Письменный, передает корреспондент УНН.

"Правда (что на этой неделе в СИЗО было всего 4 смерти заключенных - ред.) две "острые" смерти, одна смерть в туберкулезной больнице в Гостомеле, там, где у нас есть охрана отделения - это туберкулезный больной ... и вот это четвертая (смерть заключенного в результате получения черепно-мозговой травмы - ред.)", - сказал И.Письменний.

Он уточнил, что двое заключенных умерли от острой сердечной недостаточности.

"Драк не было. Эти смерти не криминальные", - уточнил И.Письменний.

Как сообщал УНН, умер заключенный Лукьяновского СИЗО, которого избил вероятно осужден экс-боец "Торнадо" Илья Холод .

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