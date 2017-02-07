У Луганській області торгували нелегальним російським бензином
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітники спецпідрозділу Головного управління ДФС у Луганській області “Фантом” разом із слідчими управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області виявили групу осіб, які у місті Старобільськ здійснювали незаконну закупівлю, зберігання і реалізацію бензину. Про це повідомили у прес-службі ДФС, передає УНН.
З’ясувалося, що громадяни протягом двох років з власного подвір’я торгували бензином виробництва РФ, який має контрабандне походження. Його, під замовлення, дрібними партіями на легкових автомобілях, завозили з смт Мілове. Щодня реалізовувалося 300-400 літрів.
Слідчі опитали громадян, які активно співпрацювали зі слідством.
Під час обшуку вилучено бензин марки А-92 у кількості 160 літрів та обладнання для його зберігання й розлив.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на факти виявлення неякісного дизпалива Держпродспоживслужба досі не відреагувала. Йдеться, зокрема, про дані експертизи ІСЕ, згідно з результатами якої у дизпаливі від АЗС ANP і AMIC були виявлені домішки води.