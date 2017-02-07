В Луганской области торговали нелегальным российским бензином
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудники спецподразделения Главного управления ГФС в Луганской области "Фантом" вместе со следователями управления финансовых расследований ГУ ГФС в Луганской области выявили группу лиц, которые в городе Старобельске осуществляли незаконную закупку, хранение и реализацию бензина. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС, передает УНН.
Выяснилось, что граждане в течение двух лет с собственного двора торговали бензином производства РФ, который имеет контрабандное происхождение. Его под заказ, мелкими партиями на легковых автомобилях, завозили из пгт Меловое. Ежедневно реализовывалось 300-400 литров.
Следователи опросили граждан, которые активно сотрудничали со следствием.
Во время обыска изъяли бензин марки А-92 в количестве 160 литров и оборудование для его хранения и разлива.
Напомним, как сообщал УНН, на факты обнаружения некачественного дизтоплива Госпродпотребслужба до сих пор не отреагировала. Речь идет о данных экспертизы ИСЭ, согласно результатам которой в дизтопливе от АЗС ANP и AMIC были обнаружены примеси воды.