В Луганской области торговали нелегальным российским бензином

Выяснилось, что граждане в течение двух лет с собственного двора торговали бензином производства РФ, который имеет контрабандное происхождение. Его под заказ, мелкими партиями на легковых автомобилях, завозили из пгт Меловое. Ежедневно реализовывалось 300-400 литров.

Следователи опросили граждан, которые активно сотрудничали со следствием.

Во время обыска изъяли бензин марки А-92 в количестве 160 литров и оборудование для его хранения и разлива.

Напомним, как сообщал УНН, на факты обнаружения некачественного дизтоплива Госпродпотребслужба до сих пор не отреагировала. Речь идет о данных экспертизы ИСЭ, согласно результатам которой в дизтопливе от АЗС ANP и AMIC были обнаружены примеси воды.