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У лотерею “Спортпрогноз” за 2016 рік зірвано 23 джек-пота

У лотерею “Спортпрогноз” за 2016 рік зірвано 23 джек-пота

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У 2016 році було зірвано 23 джек-пота у лотерею “Спортпрогноз” на загальну суму 3,74 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

“Спортпрогноз” – це єдина лотерея ТОТО в Україні зі своїм джек-потом. Саме ця лотерея посідає перше місце за частотою зривів джек-поту в Україні.

Для того, щоб зірвати найбільший грошовий приз, необхідно правильно визначити переможців або нічию у 12 футбольних матчах, які зазначаються у програмі на тираж. При цьому мінімальна вартість ставки - 3 гривні.

Минулого року власником одного з таких джек-потів стала Юлія з Одеської області, яка правильно спрогнозувала результати 12 матчів. За словами переможниці, у неї велика сім’я: троє дітей та чоловік, завдяки якому, власне, вона й відкрила для себе гру в лотереї.

Історія гри для неї розпочалась 4 роки тому, коли одного дня чоловік, збираючись на роботу, залишив вдома інформацію щодо ставок, які необхідно зробити в лотереї “СПОРТЛІГА”. Пізніше він попросив Юлію зробити ставки замість нього і саме тоді вона відкрила для себе світ спортивних лотерей “М.С.Л.”. Перед тим, як виграти джек-пот у “Спортпрогнозі”, свої навички футбольного аналітика Юлія відпрацьовувала на лотереї “СПОРТЛІГА”.

Зі слів Юлії, виграші в спортивних лотереях були частим явищем, проте зірваний у “Спортпрогноз” джек-пот у 140 тис. грн став найбільшим за весь час.

“Коли я стала краще розбиратись у спортивних подіях та командах, то виграші стали траплятись куди частіше. Але, коли я зрозуміла, що зірвала джек-пот, то це був справжній шок. Я не можу сказати, що в той момент я раділа, кричала та стрибала, мій стан скоріш був схожий на напад паніки. Але я точно можу сказати, що цей виграш прийшов до нас дуже вчасно й ця сума виявилась по-справжньому відчутною для нашої сім’ї. Невдовзі в нас захворіли діти і саме цей виграш допоміг нам впоратись із цим лихом. Після того ми купили деяку техніку для дому та ще й залишилось трохи”, — розповіла вона.

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