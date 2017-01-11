В лотерею "Спортпрогноз" за 2016 год сорвано 23 джек-пота

"Спортпрогноз" - это единственная ТОТО лотерея в Украине со своим джек-потом. Именно эта лотерея занимает первое место по частоте срывов джек-пота в Украине.

Для того, чтобы сорвать самый большой денежный приз, необходимо правильно определить победителей или ничью в 12 футбольных матчах, которые указываются в программе на тираж. При этом минимальная стоимость ставки - 3 гривны.

В прошлом году обладателем одного из таких джек-потов стала Юлия из Одесской области, которая правильно спрогнозировала результаты 12 матчей. По словам победительницы, у нее большая семья: трое детей и муж, благодаря которому, собственно, она и открыла для себя игру в лотереи.

История игры для нее началась 4 года назад, когда однажды муж, собираясь на работу, оставил дома информацию по ставкам, которые необходимо сделать в лотерее "СПОРТЛИГА". Позже он попросил Юлию сделать ставки вместо него и именно тогда она открыла для себя мир спортивных лотерей "М.С.Л.". Перед тем, как выиграть джек-пот в "Спортпрогноз", свои навыки футбольного аналитика Юлия отрабатывала на лотереи "СПОРТЛИГА".

По словам Юлии, выигрыши в спортивных лотереях были частым явлением, однако сорванный в "Спортпрогноз" джек-пот в 140 тыс. грн стал крупнейшим за все время.

"Когда я стала лучше разбираться в спортивных событиях и командах, то выигрыши стали случаться куда чаще. Но, когда я поняла, что сорвала джек-пот, то это был настоящий шок. Я не могу сказать, что в тот момент я радовалась, кричала и прыгала, мое состояние скорее было похоже на приступ паники. Но я точно могу сказать, что этот выигрыш пришел к нам очень вовремя и эта сумма оказалась по-настоящему заметной для нашей семьи. Вскоре у нас заболели дети и именно этот выигрыш помог нам справиться с этой бедой. После этого мы купили некоторую технику для дома и еще осталось немного", - рассказала она.