В лотерею "Спортпрогноз" за 2016 год сорвано 23 джек-пота

ukru
12 марта, 19:49 • 102881 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 131641 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 117508 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 114567 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 141847 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114704 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121563 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130403 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140488 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144711 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 56685 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 57273 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 19547 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 39067 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 60395 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 102882 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 131644 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 105690 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 112948 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 141849 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 139369 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147378 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 152133 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150496 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153788 просмотра
Актуальное
В лотерею "Спортпрогноз" за 2016 год сорвано 23 джек-пота

В лотерею "Спортпрогноз" за 2016 год сорвано 23 джек-пота

Киев • УНН

 • 7709 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В 2016 году было сорвано 23 джек-пота в лотерею "Спортпрогноз" на общую сумму 3,74 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

"Спортпрогноз" - это единственная ТОТО лотерея в Украине со своим джек-потом. Именно эта лотерея занимает первое место по частоте срывов джек-пота в Украине.

Для того, чтобы сорвать самый большой денежный приз, необходимо правильно определить победителей или ничью в 12 футбольных матчах, которые указываются в программе на тираж. При этом минимальная стоимость ставки - 3 гривны.

В прошлом году обладателем одного из таких джек-потов стала Юлия из Одесской области, которая правильно спрогнозировала результаты 12 матчей. По словам победительницы, у нее большая семья: трое детей и муж, благодаря которому, собственно, она и открыла для себя игру в лотереи.

История игры для нее началась 4 года назад, когда однажды муж, собираясь на работу, оставил дома информацию по ставкам, которые необходимо сделать в лотерее "СПОРТЛИГА". Позже он попросил Юлию сделать ставки вместо него и именно тогда она открыла для себя мир спортивных лотерей "М.С.Л.". Перед тем, как выиграть джек-пот в "Спортпрогноз", свои навыки футбольного аналитика Юлия отрабатывала на лотереи "СПОРТЛИГА".

По словам Юлии, выигрыши в спортивных лотереях были частым явлением, однако сорванный в "Спортпрогноз" джек-пот в 140 тыс. грн стал крупнейшим за все время.

"Когда я стала лучше разбираться в спортивных событиях и командах, то выигрыши стали случаться куда чаще. Но, когда я поняла, что сорвала джек-пот, то это был настоящий шок. Я не могу сказать, что в тот момент я радовалась, кричала и прыгала, мое состояние скорее было похоже на приступ паники. Но я точно могу сказать, что этот выигрыш пришел к нам очень вовремя и эта сумма оказалась по-настоящему заметной для нашей семьи. Вскоре у нас заболели дети и именно этот выигрыш помог нам справиться с этой бедой. После этого мы купили некоторую технику для дома и еще осталось немного", - рассказала она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы