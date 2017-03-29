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У Лондоні вшанували пам’ять загиблих під час теракту тиждень тому

У Лондоні вшанували пам’ять загиблих під час теракту тиждень тому

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Лондоні люди вшановують пам’ять загиблих у теракті тиждень тому на Вестмінстерському мосту та біля будівлі британського парламенту, передає УНН з посиланням на Reuters.

Представники влади, поліції, туристи та британці вшанували загиблих під час теракту.

У зв'язку із пам'ятними заходами, Вестмінстерський міст закритий для проїзду, ним пройшла багатотисячна траурна хода.

Нагадаємо, 22 березня невідомий наїхав на перехожих і ножем смертельно поранив поліцейського біля будівлі парламенту в центрі Лондона. Пізніше британська поліція опублікувала фото Халіда Масуда, якого підозрюють у вчиненні цих дій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ще одного підозрюваного затримали у зв'язку з терактом в Лондоні

Як повідомляв УНН, унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн. Про це повідомила прем’єр-міністр Тереза ​​Мей.

Загалом, з моменту нападу 22 березня на Вестмінстерському мосту і біля будівлі парламенту здійснено 12 арештів, проте дев’ять людей вже відпустили без пред’явлення звинувачень.

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