В Лондоне почтили память погибших во время теракта неделю назад
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Лондоне люди почтили память погибших в теракте неделю назад на Вестминстерском мосту и у здания британского парламента, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Представители власти, полиции, туристы и жители Британии почтили погибших во время теракта.
В связи с памятными мероприятиями, Вестминстерский мост закрыт для проезда, по нему прошло многотысячное траурное шествие.
Напомним, 22 марта неизвестный наехал на прохожих и ножом смертельно ранил полицейского у здания парламента в центре Лондона. Позже британская полиция опубликовала фото Халида Масуда, которого подозревают в совершении этих действий.
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Как сообщал УНН, в результате террористического нападения в Лондоне пострадали представители 11 стран. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй.
В целом, с момента нападения 22 марта на Вестминстерском мосту и у здания парламента осуществлено 12 арестов, однако девять человек уже отпустили без предъявления обвинений.